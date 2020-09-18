Москва, , 08:35 — REGNUM На вторичном авторынке России с начала 2020 года по август включительно было продано 493 тыс. автомобилей с пробегом 2012 и 2013 годов выпуска — на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Всего с января по август 2020 года на российском авторынке было продано на 6% меньше автомобилей с пробегом. Отмечается, что реализация автомобилей в возрасте 8—9 лет в России оказалась выше, чем в целом продажи подержанных машин в стране за отчетный период.

Журналисты связывают это с тем, что в 2012—2013 годах зафиксирован возросший спрос на новые машины в России, поэтому на данный момент этих автомобилей оказалось больше на вторичном рынке.

Кроме того, на вторичном авторынке России вырос спрос на машины не старше трёх лет (+3%). При этом в остальных возрастных категориях наблюдается снижение продаж. Так, продажи автомобилей в возрасте 4−5 лет сократились на 18%, до 279 тыс. экземпляров.

Ранее стало известно, что цены на машины с пробегом в России за период с января по август 2020 года выросли на 4−5%.

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