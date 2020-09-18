Москва, , 08:24 — REGNUM Москва готова к зимнему сезону. И отопительный сезон осенью 2020 года может начаться в столице раньше запланированных сроков, сообщается на портале градоначальника.

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Власти не будут ждать, когда температура воздуха несколько дней держится на отметке +8 градусов, а включат отопление при первом серьезном похолодании.

По словам мэра Сергея Собянина, это будет сделано для того, чтобы самочувствие москвичей было лучше, чтобы они не болели.

Как сообщает ИА REGNUM, к новому отопительному сезону 2020−2021 гг. в Москве подготовлено более 73 тыс. зданий, в том числе 33,9 тыс. жилых домов.

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