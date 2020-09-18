Новосибирск, , 08:16 — REGNUM В Новосибирской области с подозрением на COVID-19 госпитализированы 19 детей, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Уточняется, что взрослых пациентов с коронавирусом, а также с подозрением на него, в инфекционных стационарах Новосибирска — 1033, в районных больницах — 415 пациентов. Всего в регионе на сегодняшний день сделано 479 779 тестов на коронавирус.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 18 сентября, за минувшие сутки выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время выписано 93 человека. Скончались ещё четыре пациента.

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