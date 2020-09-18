Нур-Султан, , 08:40 — REGNUM За истекшие сутки на территории Казахстана было выявлено 78 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 сентября сообщает минздрав страны.

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По его данным, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 107 134.

Также сообщается, что за этот же периода в Казахстане от COVID-19 умерли четыре пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 1689.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 101 610 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Болгарии общее число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 18,5 тыс.