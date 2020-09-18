Владивосток, , 08:22 — REGNUM В медучреждениях Приморья повсеместно не хватает врачей — кадровые проблемы усугубились ещё и коронавирусными, медики работают в инфекционных бригадах в госпиталях. В соцсетях приморцы жалуются, что попасть на приём в поликлинике очень трудно — врачи увольняются, многие уходят в частные клиники.

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В частности, обсуждается ситуация в поликлинике больницы №3 в пригороде Владивостока. По словам одной из местных жительниц, ей в регистратуре сказали, что все врачи уволились, включая заведующую, — на данный момент работает один врач-терапевт, а лор находится на больничном.

Выяснилось, что эта информация не совсем достоверна. Как заявили в администрации КГБУЗ «Владивостокская больница № 3», поликлиника, расположенная по адресу ул. Первая, 4, обслуживает пригород Советского района. Численность прикрепленных к медучреждению жителей — 13 071 человек. На одном участке могут обслуживаться 1700 человек. Для такого количества больных предусмотрено около шести врачей. На данный момент в штате числятся пять врачей.

«Один врач у нас находится на больничном. Двое, включая заведующую, отправились в отпуск после тяжёлой работы в инфекционных бригадах. Сейчас отсутствующих замещают два совместителя. Фактически работают четыре врача. В понедельник выйдет ещё один, пополнив состав до пяти сотрудников», — рассказал ИА PrimaMedia главврач больницы Владимир Ушаков.

Под наблюдением врачей поликлиники находится более 40 человек на амбулаторном лечении: с диагнозом «коронавирусная инфекция» — 36 человек, четверо — с пневмонией и большое количество контактных. Поэтому администрация больницы попросила с пониманием относиться к работе врачей в этот нелёгкий период.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дальнегорске Приморского края после разговора с губернатором Олегом Кожемяко уволился главный врач.

Теперь больница осталась без главного врача, давно нет ряда узких специалистов, а оставшиеся терапевты «тянут» по несколько участков.

При этом в частной клинике города штат практически всеми врачами укомплектован, но и их не хватает — попасть даже за деньги не всегда быстро удаётся.