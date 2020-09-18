Новосибирск, , 08:07 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 18 сентября, за минувшие сутки выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время выписано 93 человека. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё четыре пациента: мужчины в возрасте 66 и 76 лет, и женщины, им было 63 года и 73 года. Всего в регионе умерли 407 человек, — уточняет оперштаб. — В отделениях реанимации находятся 34 человека, на ИВЛ — семь пациентов».

Всего в регионе выявлено 12 356 случаев заражения коронавирусом, 11 205 пациентов выписаны.