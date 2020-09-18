Шанхай, Китай, , 08:06 — REGNUM В Шанхае за прошедшие сутки было выявлено 12 новых «импортных» случаев COVID-19 и ни одного локального, сообщает 18 сентября агентство Синьхуа.

Среди общего числа «импортных» случаев, восемь пациентов прибыли из Филиппин, еще двое — с Ямайки и один из Индии. Все они являются гражданами Китая. Их направили в специализированный госпиталь для оказания медицинской помощи.

Всего 251 человек, находившийся в тесном контакте с заболевшими, был помещен на карантин. В Муниципальной комиссии сообщили, что в общей сложности 624 «импортных» случая было выявлено с начала эпидемии в стране. Из них 574 человека уже выписано, на лечении остается 50 человек.