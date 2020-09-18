Пласт, Челябинская область, , 08:03 — REGNUM В Челябинской области скончался глава Пластовского района Александр Неклюдов. Смерть наступила в ночь на 18 сентября, пишут СМИ.

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Информацию подтвердили журналистам в региональном правительстве. Причина смерти официально пока не названа. По данным СМИ, Неклюдов умер от ковидной пневмонии.

Погибшему было 67 лет. С 2005 года он возглавлял Пластовский район, а перед этим руководил Пластом, в том числе в качестве первого секретаря горкома КПСС. Возглавлял ассоциацию муниципалитетов южной части региона. Был награждён медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степеней и другими наградами.