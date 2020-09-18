Москва, , 08:00 — REGNUM В столице России в пятницу, 18 сентября, ожидается облачная погода, дождь и температура воздуха до +13 °C. Об этом 18 сентября сообщает Гидрометцентр РФ.

По данным синоптиков, в Москве днем будет облачная погода, местами кратковременный дождь. Ветер западный, который будет дуть со скоростью 5−10 м/с, отдельные порывы до 12−17 м/с. Температура воздуха +11… +13 °C.

Атмосферное давление 737 мм рт. столба, влажность 95%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что потепление в виде бабьего лета 23 сентября придет в Центральный федеральный округ РФ.