Гонконг, Китай, , 07:58 — REGNUM Власти Китая отчитались о текущей ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 18 сентября агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг с начала эпидемии было выявлено 4993 случая заболевания опасной инфекцией, включая 102 смертельных. Из больниц были выписаны уже 4682 человека.

В САР Макао ситуация на протяжении месяцев остается неизменной — из 46 заболевших все 46 человек выздоровели. На Тайване выявлено 503 случая заболевания, из которых семь оказались смертельными. Выздоровели 478 человек.

Отметим, что на материковой части Китая за все время эпидемии было выявлено 85 255 случаев заболевания. Выздоровели 80 456 человек, скончались 4634 пациента.