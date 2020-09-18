Кэри, США, , 07:58 — REGNUM Epic Games добавила в многопользовательскую игру Fortnite функцию трассировки лучей (RTX). Об этом компания 17 сентября сообщила в своём официально блоге.

Геймеры, ПК которых оборудованы видеокартами Nvidia, поддерживающими DirectX12, получили возможность включить трассировку лучей и функцию DLSS (позволяет снизить нагрузку на основной процессор видеокарт).

Для того, чтобы игроки могли в полной мере оценить новые эффекты, Epic Games и Nvidia создали специальную карту. Разработчики также выложили в сеть скриншоты, которые демонстрируют разницу между графикой игры с включённой и отключенной функцией RTX.

https://twitter.com/JSkeleton92/status/1305866762706210816

Ранее ИА REGNUM сообщило, что поклонники Fortnite смогут получить в игре глайдер, который будет выглядеть как корабль X-Wing из «Звёздных войн». Предмет достанется тем геймерам, которые сделают предзаказ космического симулятора Star Wars Squadrons в магазине Epic Games Store.

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