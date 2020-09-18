Оренбург, , 07:54 — REGNUM В Оренбурге суд удовлетворил ходатайство гособвинения о временном отстранении Валерия Б. от должности первого вице-президента адвокатской палаты Оренбургской области, сообщает портал orengrad.ru.

Представитель прокуратуры указал, что обвиняемый в коррупции Валерий Б. может оказывать давление на свидетелей и повлиять на ход судебного разбирательства.

Ранее адвокаты вице-президента областной адвокатской палаты ходатайствовали об отводе государственного обвинителя, заявив, что он хотел стать адвокатом, но не смог сдать коллегии экзамен и получить адвокатский статус. Поэтому у представителя прокуратуры есть причины добиваться обвинительного приговора. Однако это ходатайство суд не удовлетворил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Валерий Б, был задержан осенью 2019 года. Он обвиняется в коммерческом подкупе. По версии следствия, Валерий Б, получил 450 тыс. рублей, чтобы поспособствовать в получении адвокатского статуса одному из кандидатов.

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