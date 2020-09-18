Пекин, , 07:53 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки не было выявлено ни одного нового локального случая COVID-19, сообщает 18 сентября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в стране за сутки было выявлено 32 новых «импортных» случая опасной инфекции. То есть среди тех, кто прибыл в страну из-за рубежа вне зависимости от национальности.

Один новый случай подозрения на инфекцию выявлен в Шанхае. Смертей за утки зафиксировано не было. Из больниц страны было выписано восемь переболевших коронавирусной инфекцией.

Общее число заболевших в Китае достигло 85 255 человек с начала эпидемии. Из них 80 456 человек выздоровели, еще 4634 человека скончались. В больницах остается 165 пациентов.