Пекин, , 07:50 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки было выявлено 32 новых «импортных» случая COVID-19, сообщает 18 сентября агентство Синьхуа.

Из общего числа «импортных» случаев, 13 пришлось на провинции Шэньси, еще 12 — на Шанхай. По три случая выявлено в Тяньцзине и в провинции Гуандун. Одни новый случай выявлен в провинции Фуцзянь.

Среди всех 2706 «импортных» случаев, выявленных в Китае за все время эпидемии, 2541 человек выздоровел, погибших нет. В больницах страны остается 165 заболевших. Смертей среди «импортных» пациентов нет.

Отметим, что к «импортным» случаям относятся те, что выявлены среди прибывших в Китай из-за рубежа вне зависимости от национальности.