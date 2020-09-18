Санкт-Петербург, , 07:46 — REGNUM Заражение коронавирусом выявлено у почти полусотни учащихся Санкт-Петербургской Духовной академии РПЦ. Уже больше недели учебное заведение закрыто на карантин, вход в здание академии ограничен, заразившиеся изолированы, для здоровых обучение организовано в дистанционном режиме.

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Напомним, о карантинных мерах в учебном заведении стало известно еще 9 сентября. После выявления первого заболевшего студента тесты были взяты у всех контактных с ним лиц. К сожалению, опасения о вспышке инфекции подтвердились.

Как сообщили телеканалу «Санкт-Петербург» в отделе по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ, коронавирус выявлен у 48 учащихся Духовной академии из двухсот. Один человек госпитализирован, у остальных заболевание протекает в легкой форме.

В самой академии сообщили, что учащиеся с подтвержденным тестом на коронавирус диагнозом изолированы в отдельных палатах в здравпункте и в переоборудованных комнатах общежития.

«Студенты, не вступавшие в контакт с больными, продолжили обучение в дистанционном формате <…> Все преподаватели проводят свои лекции в видеоформате в соответствии с расписанием», — пояснили в Духовной академии.

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