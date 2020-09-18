Нью-Дели, , 07:43 — REGNUM В Индии за прошедшие сутки выявили 96 424 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба индийского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории республики достигло 5 214 677. Также за 17 сентября в Индии скончались еще 1174 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 на индийской территории стали 84 372 человека.

«Число активных случаев в стране сейчас составляет 1 017 754», — отметили в ведомстве.

Кроме того, в Индии уже выздоровел 4 112 551 пациент. Их уже выписали из медицинских учреждений страны.