Лондон, , 07:42 — REGNUM Разработчики стратегии Total War Saga: Troy анонсировали дополнение (DLC), которое добавит в игру фракции амазонок. Анонсирующий трейлер был опубликован 17 сентября на YouTube-канале фаншизы Total War.

Релиз DLC Amazons Hero Pack состоится 24 сентября 2020 года. Стоит отметить, что в течение первых двух недель после выпуска это дополнение владельцы копии игры смогут получить бесплатно.

Amazons Hero Pack добавит в Total War Saga: Troy двух новых героинь: верховную королеву амазонок Ипполиту и королеву воинов Пентесилею, которая приходится Ипполите сестрой. Каждая из них возглавит отдельную фракцию.

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