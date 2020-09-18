Красногорск, , 07:37 — REGNUM Падения деревьев из-за ветра в Подмосковье привело к травмам пяти человек, сообщил источник в экстренных службах Московской области.

«В Лыткарино на Октябрьской улице ветки с деревьев нанесли травмы двоим людям. Пострадавшие госпитализированы», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, еще трое человек пострадали при падении дерева на остановку в деревне Дубровки в Солнечногорском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в Москве из-за порывов ветра были повалены 27 деревьев. В результате были повреждены десять автомобилей. Никто из людей не пострадал.

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