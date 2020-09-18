Пермь, , 07:37 — REGNUM В Перми в громком деле о хищениях средств при строительстве зоопарка появился новый фигурант. Под арест до 1 ноября отправлен ведущий инженер по надзору за строительством ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края», сообщает пресс-службе Свердловского районного суда города.

Инженер Управления капстроительства обвиняется в мошенничестве, совершенном в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

С ноября 2017 года по сентябрь 2019 года гендиректор ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края», ведущий инженер по надзору за строительством ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края», руководитель проекта АО «РЖДстрой», коммерческий директор ООО Фирма «СТУЗ» и иные неустановленные лица при реализации проекта по строительству пермского зоопарка сговорились и с целью хищения бюджетных денег обеспечили изготовление фиктивных документов по контракту.

Напомним, контракт о реализации проекта строительства зоопарка заключен в 2017 году. Планировалось, что зоопарк откроется уже в 2018 году. Однако сроки были сорваны. Сейчас планируется, что объект будет сдан к 2023 году (300-летию Перми).

Строительство сопровождается скандалами. Правоохранители выявили крупное хищение средств при строительстве и возбудили уголовное дело. Ранее под стражу заключили бывшего куратора строительства нового зоопарка от «РЖДстрой» и экс-начальника управления капитального строительства Пермского края. По версии силовиков, сумма хищений составила 129 млн рублей.

Как отмечает портал 59.ru, Свердловский суд заочно избрал меру пресечения финансовому директору ООО «Фирма «СТУЗ». По версии следствия, через его фирму могли выводить деньги, а затем переводить физическим лицам и обналичивать. Сейчас финдиректор, вероятнее всего, находится в США, его должны объявить в международный розыск.

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