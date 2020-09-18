Карталы, Челябинская область, , 07:31 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области мужчина и женщина осуждены за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Они были пойманы в сентябре 2018 года в Верхнеуральском районе на трассе. В автомашине сотрудники ФСБ нашли 150 граммов нарковещества, которое планировалось сбывать в городе Карталы. А дома у женщины изъяли ещё более 200 граммов наркосредств.

Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска назначил даме 12 лет колонии общего режима. Её подельник отправится на строгий режим на 13 лет.

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