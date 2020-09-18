Нейпьидо, , 07:28 — REGNUM В Мьянме за минувшие сутки скончался еще один пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и спорта страны.

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Мьянме достигло 61. Также за 17 сентября в стране выявили еще 256 случаев заражения коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии на территории Мьянмы подтверждено 4 299 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Отмечается, что рост заболеваемости COVID-19 в Мьянме связан с появлением очагов распространения инфекции 16 августа. Большинство очагов находится в регионе Янгон.