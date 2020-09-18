Южно-Сахалинск, , 07:25 — REGNUM Зарегистрировать сделку по переходу права собственности в компаниях «Курильский универсальный комплекс» и «Монерон» в очередной раз не удалось. Налоговая отказала в процедуре из-за наложенного судом на имущество компаний ареста, пишут «Ведомости».

Ловля крабов

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Ранее сообщалось, что телеведущая и бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак планировала приобрести по 40% долей в «Курильском универсальном комплексе» и «Монероне». Также по 10% хотела купить Елена Соглаева, жена бывшего топ-менеджера «Роснефти» Игоря Соглаева.

Как выяснилось, арест был наложен по ходатайству следствия из-за возбужденного уголовного дела по факту неуплаты налогов на сумму более 4 млрд рублей. В числе подозреваемых фирм «Курильский универсальный комплекс» и «Монерон».

Компании являются крупнейшими добытчиками краба на Дальнем Востоке — суммарная выручка по итогам 2019 года превысила 17 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года Апелляционная инстанция Хабаровского краевого суда вынесла решение о заочном аресте основателя крупных компаний по добыче краба — «Курильский универсальный комплекс» и «Монерон» Олега Кана. Ранее в отношении крупного сахалинского рыбопромышленника было возбуждено уголовное дело по подозрению в организации убийства приморского предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году. При этом сам подозреваемый ещё до возбуждения уголовного дела покинул Россию.

Предыдущая регистрация перехода доли в этих компаниях к Собчак была заблокирована судом. Оказалось, что компании фигурируют в различных уголовных делах и подозреваются в махинациях.