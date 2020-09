Вашингтон, , 07:23 — REGNUM Онлайн-магазин видеоигр Epic Games Store в рамках еженедельной акции стал бесплатно раздавать популярную игру Watch Dogs 2. Соответствующая информация была опубликована 17 сентября на сайте сервиса.

Кроме того, пользователи Epic Games Store также получили возможность бесплатно скачать ещё две игры: Football Manager 2020 и Stick It to the Man. Акция продлится до 24 сентября 2020 года.

Напомним, сейчас в Epic Games Store проходит распродажа, приуроченная к мероприятияю «Выбор авторов 2020». В её рамках геймеры могут со скидкой приобрести такие хиты, как Disco Elysium, Detroit: Become Human и Death Stranding. Распродажа закончится 24 сентября 2020.

