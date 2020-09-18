Москва, , 07:18 — REGNUM Потепление в виде бабьего лета придет 23 сентября в Центральный федеральный округ РФ, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что теплая погода, которая установилась в последние дни в регионе, 18 сентября на несколько дней сменится холодной, с температурой воздуха в 11−13 градусов. Уже 21 сентября давление начнет расти, и на следующий день воздух прогреется до 15−18 градусов.

По словам Вильфанда, 23 и 24 сентября, благодаря приходу антициклона в регион, прогнозируется до 20 градусов тепла.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что, по прогнозам, 21 сентября в Приморский край придет бабье лето.

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