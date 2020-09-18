Вашингтон, , 07:12 — REGNUM В компании Nvidia сообщили, что они пытаются делать всё возможное, чтобы новые видеокарты GeForce RTX 3080 не попадали в руки спекулянтов, которые продают их в онлайн-магазинах по огромным ценам. Об этом 18 сентября сообщил журнал PC Gamer.

Известны случаи, когда на сайте eBay появлялись позиции с устройствами, в которых были указаны цены выше $80 тыс. Nvidia также извинилась за то, что поздно обнаружила на сайте компании ошибку, из-за которой пользователи не могли разместить заказы на GeForce RTX 3080.

Ранее СМИ сообщили, что пользователи раскупили все видеокарты GeForce RTX 3080 в день старта продаж, 17 сентября 2020 года. Устройства закончились на складах как самой Nvidia, так и на складах 50 розничных продавцов, магазины которых расположены по всему миру.

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