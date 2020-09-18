Хабаровск, , 07:12 — REGNUM Власти Хабаровского края с учётом роста ОРВИ среди населения принимают дополнительные меры профилактики, в том числе будут проводить диагностику для выявления заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В случае единичных заболеваний в школах, ученикам, у которых есть признаки ОРВИ, необходимость сдачи теста на коронавирус будет определять педиатр. Если же в классе будет зафиксировано групповое заболевание (три и более человека), тестирование на коронавирусную инфекцию становится обязательным. При этом лаборатории смогут установить не только факт наличия или отсутствия коронавируса, но и в течение недели сделать вирусологическую расшифровку, и установить возбудителя вируса ОРВИ.

Это касается и сотрудников образовательных учреждений — при возникновении признаков респираторных заболеваний тест на COVID-19 будет обязательным.

При возникновении групповых заболеваний исследования тестов будут проводить специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии».

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске заболеваемость внебольничной пневмонией идёт на спад, но растёт количество заболевших ОРВИ.