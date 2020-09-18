Вашингтон, , 07:01 — REGNUM Компания Nvidia заявила, что её новая видеокарта GeForce RTX 3080 пользуется невероятным спросом. Об этом 17 сентября сообщил журнал PC Gamer.

«Мы наблюдаем беспрецедентный спрос на RTX 3080», — сообщил журналистам представитель Nvidia. Он отметил, что производитель начал выпускать эти устройства в августе 2020 года и пытается делать это как можно быстрее.

Напомним, в США продажи GeForce RTX 3080 стартовали 17 сентября 2020 года. Видеокарты GeForce RTX 3090 от Nvidia появятся в магазинах 24 сентября 2020.

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