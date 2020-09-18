Талица, Свердловская область, , 06:58 — REGNUM В Талице Свердловской области местная жительница осуждена за убийство вора. Об этом сообщает региональное управление СКР.

4 мая 45-летняя женщина вступила в конфликт с ранее судимым гражданином 1994 года рождения, который перед этим похитил её банковскую карту. Она вооружилась ножом и пошла за молодым человеком в магазин. Там она потребовала вернуть её карту, а после отказа ударила его ножом на глазах у людей.

В итоге гражданин скончался. Суд назначил женщине восемь с половиной лет колонии.

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