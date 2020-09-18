Фремонт, , 06:54 — REGNUM Производитель Corsair официально представил блоки систем водяного охлаждения Hydro X Series XG7 RGB для видеокарт RTX 3090 и RTX 3080 версий Founders Edition. Об этом 17 сентября сообщил журнал PC Gamer.

Компания выложила в сеть фотографии, демонстрирующие дизайн водяных «кулеров». В Corsair отметили, что водоблоки также подойдут для видеокарт тех производителей, дизайны плат которых будут соответствовать эталонным.

https://twitter.com/Vortez/status/1171212956551413760

Напомним, видеокарта Nvidia GeForce RTX 3080 поступила в продажу 18 сентября 2020 года. В компании сообщили, что зафиксировали «беспрецедентный спрос» на эти устройства.

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