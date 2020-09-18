Вашингтон, , 07:27 — REGNUM Шнобелевская премия, которая является пародией на другую международную награду — Нобелевскую премию, присуждена главам девяти государств, в том числе главе Белоруссии Александру Лукашенко, американскому лидеру Дональду Трампу и президенту РФ Владимиру Путину, сообщается на сайте оргкомитета премии.

Церемония вручения проходила в Гарвардском университете США. Кроме Лукашенко, Трампа и Путина, в списке «лауреатов» оказались главы Туркмении, Великобритании, Индии, Бразилии, Мексики и Турции.

Как правило, Шнобелевскую премию присуждают ученым за сомнительные научные достижения и идеи. Главы стран получили награду в категории «Медицинское образование».

Организаторы считают, что руководители этих государств «использовали пандемию, чтобы показать миру, что политики могут иметь более существенное влияние на жизнь и смерть, чем ученые и доктора».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году Александр Лукашенко удостоился Шнобелевской премии за запрет аплодисментов в общественных местах Белоруссии.

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