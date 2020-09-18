Челябинск, , 06:27 — REGNUM По делу о гибели Максима Марцинкевича (Тесака) назначена дополнительная экспертиза. Об этом пишут СМИ.

РИА Новости со ссылкой на адвоката отца погибшего Алексея Михальчика сообщают, что ранее тело собирались выдать быстро. Но 17 сентября отцу позвонил судмедэксперт из Челябинска, который и заявил, что тело обследуют дополнительно для выявления причины смерти. И она может занять примерно пять дней.

Как сообщало ИА REGNUM, Тесак был найден мёртвым в камере СИЗО-3 в Челябинске утром 16 сентября. При нём обнаружили несколько предсмертных записок. По мнению представителей СКР, заключённый покончил с собой. Родственники и адвокаты погибшего не верят в эту версию и не исключают убийства.