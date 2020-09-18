Абакан, , 06:25 — REGNUM В Хакасии общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 3928. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 32 человек.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

«Одиннадцать пациентов поступили с признаками ОРВИ, два — с признаками пневмонии. Пятнадцать случаев — это семейные и служебные контакты. Два случая выявлены в ходе планового мониторинга, один — в результате самостоятельного обследования», — отметили в правительстве.

Наконец, у ещё одного местного жителя выявили коронавирус после поездки в соседний Красноярский край. В настоящее время на лечении находятся 532 человека, 25 из них находятся в тяжёлом состоянии, один больной подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Тем временем, за сутки выздоровели 11 пациентов. Таким образом, всего в регионе к настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 3349 человек.

Читайте также: «Лекарство одно»: в Хакасии усилят контроль за соблюдением масочного режима