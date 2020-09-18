Горно-Алтайск, , 06:15 — REGNUM Спасатели предупредили жителей Республики Алтай об ухудшении погоды. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС, в течение суток 18 сентября ветер здесь усилится до 25−27 метров в секунду, по высокогорью — до 30−35 метров в секунду.

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Местами пройдут дожди, грозы и град. В связи с этим возможны падения деревьев и слабозакреплённых конструкций, обрывы на электросетях и аварии на трансформаторных станциях.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Не разводите костры и не сжигайте мусор!» — добавили в ведомстве.