Чебоксары, , 06:11 — REGNUM В Чувашии создали правительственную комиссию по организации похорон бывшего первого заместителя председателя Кабинета министров республики — министра сельского хозяйства и продовольствия Петра Ивантаева. Соответствующе распоряжение подписал врио главы Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В состав правительственной комиссии по организации похорон вошли девять человек. Её возглавил вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов, его заместителем является первый замруководителя администрации главы республики Николай Каргин.

Петру Ивантаеву было 78 лет. В отрасли сельского хозяйства он проработал более 40 лет, в том числе в 1998 — 2000 годы трудился первым заместителем председателя Кабинета министров Чувашии по социальным вопросам, в 2000 — 2002 годы — министром сельского хозяйства и продовольствия республики в статусе первого вице-премьера. Входил в состав совета старейшин при главе Чувашии, являлся вице-президентом Чувашского национального конгресса. Награждён орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой», является почётным гражданином Красночетайского района.