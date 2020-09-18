Дальнегорск, Приморский край, , 06:23 — REGNUM В Дальнегорске Приморского края 17 сентября после разговора с губернатором Олегом Кожемяко уволился главный врач центральной больницы Сергей Юдин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Сергей Юдин написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Он был назначен главным врачом в феврале 2020 года. Дальнегорцы и коллектив больницы были недовольны его руководством — поступало много жалоб в минздрав Приморья. Юдин не раз заявлял о намерении сократить ставки медперсонала.

«Одна из самых серьёзных претензий к Сергею Юдину — попытка сокращения мест оказания медицинской помощи», — рассказали в ведомстве.

На Сергея Юдина возлагались большие надежды: после увольнения предыдущего главврача Виктора Прудникова, в больнице было много различных проблем, решить которые должен был новый руководитель.

Юдину предстояло стабилизировать финансово-хозяйственную деятельность, не допустить рост кредиторской задолженности, привлечь кадры, решить вопрос с нехваткой лекарств в стационаре и другие.

17 сентября Олег Кожемяко был в рабочей поездке в Дальнегорске, и во время встречи с главврачом, указал ему на неудовлетворительную работу.

Как сообщало ИА REGNUM, увольнение директора Центра судебно-медицинской экспертизы Андрея Ковалёва, главного внештатного специалиста Минздрава РФ по судмедэкспертизе, связано с нарушением трудовой дисциплины.