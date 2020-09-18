Новосибирск, , 06:08 — REGNUM В Новосибирской области работает «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ. Об этом и сообщили в правительстве региона.

Специалисты готовы проконсультировать жителей области по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ до 12 октября.

«Звонки бесплатные из любого населённого пункта страны. Линия организована управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области», — уточнили в областной администрации.

Напомним, прививочная кампания от гриппа стартовала в Новосибирской области 8 сентября. В настоящий момент уже более 300 тысяч новосибирцев прошли вакцинацию.