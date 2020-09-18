Токио, , 07:57 — REGNUM В Токио 18 сентября арестованы 14 человек по подозрению в причастности к мошеннической организации Japan Life, якобы производящей медицинскоеоборудование, сообщает телеканал NHK. Среди арестованных — 78-летний председатель компании Ямагути Такаёси.

Компания Japan Life побуждала людей, в основном пожилых, вкладывать средства в дорогостоящие устройства для магнитотерапии. Инвесторам обещали высокие дивиденды, однако при подписании сделок компания не упоминала, что имеет огромные долги и что дивиденды маловероятны.

Договор с компанией заключили около 7000 человек. Суммарные убытки инвесторов оцениваются примерно в $1,9 млрд.

Агентство по защите прав потребителей Японии уже четыре раза требовало от фирмы частичное приостановление деятельности.