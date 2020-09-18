Горно-Алтайск, , 05:37 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 2798.

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«Коронавирус подтвердился у 22 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у семи детей; у 17 жителей Кош-Агачского района, в том числе у пяти детей; у восьми жителей Майминского района, в том числе у трёх детей; у трёх жителей Онгудайского района; у двух жителей Шебалинского района, в том числе у одного ребёнка», — отметили в штабе.

В половине случаев заражённые входили в контактный круг с ранее выявленными носителями.

Тем временем, за сутки излечились 36 пациентов, а всего к настоящему моменту выписаны из больниц с выздоровлением 2252 человека. По наблюдением врачей остаются ещё более пятисот жителей.

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