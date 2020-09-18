Петропавловск-Камчатский, , 05:18 — REGNUM На Камчатке увеличилось число больных пневмонией. Власти региона договорились, что принимать пациентов будут в военно-морском госпитале, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

Читайте также: Глава Якутии продлил ограничения по коронавирусу

В госпиталь будут направляться больные пневмонией, но не зараженные коронавирусной инфекцией.

Как пояснила врио министра здравоохранения Камчатки Елена Сорокина, число заболеваний пневмонией растёт в крае. Увеличилось число проводимых КТ-исследований. За последние сутки их сделали 33, ранее исследования проводили около 20 раз.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии ограничительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавируса продлили до 1 октября.