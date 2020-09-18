Петропавловск-Камчатский, 18 сентября 2020, 05:18 — REGNUM На Камчатке увеличилось число больных пневмонией. Власти региона договорились, что принимать пациентов будут в военно-морском госпитале, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.
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В госпиталь будут направляться больные пневмонией, но не зараженные коронавирусной инфекцией.
Как пояснила врио министра здравоохранения Камчатки Елена Сорокина, число заболеваний пневмонией растёт в крае. Увеличилось число проводимых КТ-исследований. За последние сутки их сделали 33, ранее исследования проводили около 20 раз.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии ограничительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавируса продлили до 1 октября.