Якутск, , 05:09 — REGNUM В Якутии ограничительные меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавируса продлили до 1 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Глава Якутии Айсен Николаев подписал 17 сентября указ о продлении режими повышенной готовности.

Так, с 18 сентября разрешается деятельность театров, концертных организаций, кинозалов при загрузки в 50%, бассейнов за исключением проведения групповых занятий для детей и подростков.

С 19 сентября по 1 октября продлевается срок соблюдения гражданами старше 65 лет и тем, кто имеет хронические заболевания, режима самоизоляции по месту проживания.

Как сообщало ИА REGNUM, около 700 человек в Москве получили вакцину от коронавируса в рамках тестовых испытаний.