Сеул, , 04:46 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 126 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 109 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные являются импортными. Центр отмечает снижение числа зараженных, выявленных за минувшие сутки, с показателем за предыдущий день. В целом, в Южной Корее уже в течение 16 дней выявляют не более 200 инфицированных ежесуточно.

Всего с начала пандемии в Республике Корея подтвердили 22 783 случая заражения коронавирусом нового типа. Также за 17 сентября в стране выздоровели 228 пациентов, их уже выписали из медицинских учреждений. Общее число выздоровевших в Южной Корее достигло 19 771.