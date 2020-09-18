Мехико, , 04:40 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки скончался 201 человек, зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

Таким образом, общее число жертв в стране от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, достигло 72 179 человек. Также за 17 сентября в Мексике выявили еще 3182 случая заражения SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии на мексиканской территории подтвердили 684 113 случаев инфицирования новым коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, к 18 сентября общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 30 млн. Жертвами осложнений COVID-19 стали более 940 тысяч человек.