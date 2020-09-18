Пекин, , 04:15 — REGNUM Из больниц Китая за прошедшие сутки было выписано восемь человек, переболевших COVID-19, сообщает 18 сентября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 165 пациентов продолжают получать медицинскую помощь в больницах страны на данный момент. Общее число выздоровевших составило 80 456 человек с начала эпидемии.

Всего с начала эпидемии в стране было выявлено 85 255 заболевших опасной инфекцией, из которых 4634 случая заболевания оказались смертельными.