Москва, , 04:12 — REGNUM Сумма в 5,27 млрд рублей будет выделена из госбюджета на реконструкцию Дома правительства РФ на Краснопресненской набережной, сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2021−2023 годы.

Размер расходов на реконструкцию здания в 2021-й год не сообщается, но в 2022—2023 годах власти планируют перечислить на эти нужды примерно 2 млрд рублей. Решение провести реконструкцию Дома правительства было принято в еще 2017 году. В 2019 году после одобрения Главгосэкспертизой были заключены первые контракты.

При этом объем средств, которые собирались выделить власти в 2020 году, был уменьшен на 1 млрд рублей из-за перенаправления этой суммы в резервный фонд правительства для «финансирования антикризисных мер и борьбы с распространением коронавируса».

Уточняется, что потребность в реконструкции объясняется разрушением гидроизоляционного слоя покрытия здания, аварийным состоянием кровли и сильным износом инженерных систем и оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года стало известно, что на реконструкцию зданий комплекса Госдумы на Охотном Ряду должно быть израсходовано около 3,4 млрд рублей, а на строительство нового корпуса Совета Федерации на Петровке — 2,85 млрд рублей.

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