Магадан, Магаданская область, , 04:30 — REGNUM В Магаданской области пока нет полностью закрытых на карантин школ, но 390 учеников, которые находились в контакте с зараженными, находятся на дистанционном обучении.

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На самоизоляции находится 340 контакных по коронавирусу, 50 учеников — на карантине по ОРВИ.

На 18 сентября в школах выявлено 16 заболевших коронавирусом — семь учителей и девять учеников, а также 290 заболевших ОРВИ, пишет «Магаданская правда».

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске в 41 школе закрыто 147 классов: болеют ОРВИ 1303 ребёнка.