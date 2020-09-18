Пекин, , 04:02 — REGNUM Власти Китая порекомендовали 19 спортивных туристическим маршрутов для предстоящего празднования Дня образования КНР, сообщает 17 сентября агентство Синьхуа.

Маршруты были перечислены в анонсе Главного управления спорта Китая и Министерством культуры и туризма КНР, который был представлен на вебсайтах двух ведомств.

Спрос на спортивный туризм растет в Китае, поскольку люди все больше ориентируются на активный отдых в духе уважения природы, защиты природных ресурсов и окружающей среды, говорится в заявлении.

Туристам рекомендовано побегать трусцой в Пекинском выставочном парке, расположенном в северном пригороде Пекина Янцин, а также взойти на гору Угун в провинции Цзянси на востоке страны, поплавать на лодке в прибрежном курортном городе Бэйдайхэ провинции Хэбэй среди прочих мероприятий.

Напомним, что День образования КНР празднуется 1 октября. В этом году празднование совпадает с Праздником Середины осени и продлится целую неделю. Кроме того, праздничные дни будут продлены до 8 октября из-за наложения, поэтому всего китайцы будут отдыхать восемь дней.