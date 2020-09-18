Владивосток, , 03:35 — REGNUM В школах Владивостока увеличили сумму на питание учеников — с 42 до 70 рублей. Из федерального и краевого бюджетов на эти цели дополнительно выделено 147 млн рублей, сообщили корреспондент ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Учебный год-2020: под угрозой «дистанционки» — все новости»

Читайте также: В Благовещенске родители раскритиковали солёные огурцы в меню школьников

Это уже второе повышение за последнее время. В январе 2019 года финансирование также увеличилось вдвое. Было составлено новое меню и кормить школьников стали разнообразнее, а в начальной школе ученикам дают ещё и стакан молока помимо горячего питания.

Благодаря увеличенным суммам, есть возможность составить новое меню с большим количеством овощей, мясных и молочных продуктов.

Право на бесплатное питание во Владивостоке имеют школьники: 1−4 классов (завтрак, молоко); 5−11 классов из многодетных семей (обед); 5−11 классов из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в Приморском крае (обед); 5−11 классов из семей, находящихся в социально опасном положении, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении (обед); 1−11 классов, с ограниченными возможностями здоровья (завтрак, обед).

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске в рамках работы «открытой приёмной» в гимназии №25 родители учащихся младших классов пожаловались на солёные огурцы и морскую капусту в меню бесплатного питания.