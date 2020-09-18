Пекин, , 02:27 — REGNUM Всекитайская ассоциация журналистов (ACJA) огласила список победителей 30-й Премии китайской журналистики и 16-й премии Чанцзян Таофэнь, сообщает 17 сентября агентство Синьхуа.

Обе премии являются самыми престижными среди журналистских премий в стране. Всего 350 новостных изданий, включая агентство Синьхуа, а также ряд местных газет, получили премии китайской журналистики в этом году, еще 20 человек получили премию Чанцзян Таофэнь.

Список победителей был опубликован на порталах zgjx. cn и xinhuanet.com. Представителей общественности пригласили к обсуждению победителей посредством телефона, факса, почты или электронной почты до 27 сентября, сообщили в ACJA. Окончательные результаты будут оглашены только после общественной дискуссии.