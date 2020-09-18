Чжэнчжоу, Китай, , 02:22 — REGNUM Археологи подтвердили, что жидкость, находящаяся в найденном 2000-летнем бронзовом сосуде в центральной китайской провинции Хэнань в мае этого года, является алкоголем, сообщает 17 сентября агентство Синьхуа.

После изучения образцов жидкости, ученые выяснили, что более чем 3000 мл жидкости, содержащейся в сосуде с изогнутым горлышком в форме лебедя, является медицинским алкоголем времен ранней династии Западная Хань (206 до н.э. — 25 н.э.).

Смесь использовалась для остановки кровотечения и снятия воспаления, сообщили в институте культурных реликвий и археологии города Саньмэнья.

Археологи нашли древний сосуд в комплексе гробниц в деревне Хоучуань в городе Саньмэнься. Время его создания определили по его форме. Владельцем гробницы является мужчина ростом 180 см. Из-за слабой сохранности человеческих костей, его возраст и причина смерти остаются неизвестными.

Помимо бронзового горшка, бронзовых инструментов, нефрит, керамика и изделия из железа были найдены в гробнице.