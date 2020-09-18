Скопье, , 02:21 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в четверг, 17 сентября, сообщили о том, что за последние сутки в результате исследования 1674 образцов было выявлено 186 носителей коронавируса. Ещё 75 пациентов были признаны излечившимися.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 16 724 случая заражения, 675 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончались семь пациентов. Лечение проходят 1964 человека. 13 635 пациентов уже здоровы.

Страна по-прежнему занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последние дни в стране вновь резко возросло число выявляемых носителей вируса, превысив даже показатели Албании.

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